В Алматы обсудили со студентами будущее Кок-Жайлау

Студенты Алматинского технологического университета и Satbayev University сами выступили с предложением провести открытый прямой диалог с оператором проекта и пригласили главного исполнительного директора «Kazakh Tourism Development» Ержана Еркинбаева, чтобы из первых уст получить информацию о проекте, задать интересующие вопросы и обсудить будущее горной инфраструктуры Алматы.

В ответ на запрос студентов Ержан Еркинбаев представил концепцию Almaty SuperSki, основные параметры проекта и его ожидаемый вклад в развитие Алматы как международного центра горного туризма.

В региональном контексте вопрос развития горной туристической инфраструктуры приобретает особую актуальность. Кыргызстан и Узбекистан уже реализуют проекты в этой сфере, в то время как в Казахстане перспективы такого развития обсуждаются на протяжении десяти лет. Сегодня важно перейти от продолжительных дискуссий к практическим шагам, чтобы в полной мере использовать туристический потенциал страны и сформировать современную инфраструктуру, ориентированную на будущие поколения.

Особое внимание в ходе встреч было уделено вопросам, которые непосредственно интересовали молодежь: доступности гор для жителей города, развитию массового спорта и всесезонного туризма, безопасности, сохранению природных территорий, а также новым возможностям для образования, профессионального развития и трудоустройства.

Отдельной темой стали перспективы трудоустройства. В рамках проекта Almaty SuperSki предусматривается создание порядка 5 000 постоянных рабочих мест и формирование спроса на специалистов в сфере туризма, гостеприимства, инженерии, экологии, маркетинга и эксплуатации горной инфраструктуры.

В этой связи взаимодействие со студентами профильных специальностей имеет особое значение: в дальнейшем они смогут стать частью новой профессиональной экосистемы, формирующейся вокруг проекта.

По итогам встреч представители студенческого сообщества положительно оценили представленные инициативы и выразили поддержку развитию современной горной инфраструктуры. Участники отметили, что проект Almaty SuperSki может сделать горы более доступными для жителей Алматы, расширить возможности для массового спорта и отдыха, а также создать новые перспективы для молодежи.

«Меня очень радует, что благодаря развитию горного туризма появится больше возможностей показать прекрасную природу Алматы», - отметил студент Әділбек Нурислам.

«Мне больше всего понравилась идея бесплатных занятий по лыжам для школьников. Это даст детям возможность заниматься спортом и с раннего возраста знакомиться с горами», - отметила участница встречи Жанел Касымова.

«Для нас особенно важно, что инициатива этих встреч исходила от самих студентов. Молодые люди хотят понимать, что будет происходить с горами Алматы, как будет реализован проект и какие возможности он создаст для города и для них самих. Наша задача - максимально открыто отвечать на эти вопросы. Сегодняшние студенты уже через несколько лет будут работать в новой туристической экосистеме и участвовать в развитии Алматы. Поэтому их участие в этом диалоге принципиально важно», - отметил Ержан Еркинбаев.

В «Kazakh Tourism Development» подчеркивают, что подобный формат встреч будет продолжен. Компания намерена развивать прямой диалог со студентами, молодежью, университетами, экспертным сообществом и жителями Алматы, предоставляя информацию о ходе реализации Almaty SuperSki и отвечая на вопросы, связанные с развитием горной инфраструктуры.

Kazakh Tourism Development Ltd. - частная компания, зарегистрированная в международном финансовом центре «Астана». Создана для реализации приоритетных проектов в сфере туризма, направленных на развитие круглогодичной туристической инфраструктуры. Основная цель - формирование современной и устойчивой туристической экосистемы, отвечающей международным стандартам и способствующей социально-экономическому росту.