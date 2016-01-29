В Алматы оказавший сопротивление полиции водитель задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД .
"Сотрудники оперативных подразделений Департамента внутренних дел города Алматы при проведении розыскных мероприятий задержали мужчину, оказавшего при задержании сопротивление – жителя Алматинской области. В настоящее время он дает показания в полиции", – говорится в информации.
Напомним, в Жетысуском районе Алматы экипаж дорожно-патрульной полиции обратил внимание на автомашину марки "Мицубиси", водитель которой грубо нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации, чем и представлял угрозу для других участников дорожного движения.
Требование полицейских об остановке водитель машины проигнорировал. Далее при преследовании иномарка совершила наезд на препятствие. Находившийся в салоне автомобиля водитель оказал активное физическое сопротивление и скрылся с места происшествия.
Между тем Департаментом внутренних дел проводится проверка по лицам, которые распространяли среди общественности сведения, не соответствующие действительности, с дальнейшим их привлечением к ответственности.
