В Алматы оказавший сопротивление полиции водитель задержан

Закон и Порядок
Фото с сайта newskaz.ru
В Алматы оказавший сопротивление полиции водитель задержан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД .

"Сотрудники оперативных подразделений Департамента внутренних дел города Алматы при проведении розыскных мероприятий задержали мужчину, оказавшего при задержании сопротивление – жителя Алматинской области. В настоящее время он дает показания в полиции", – говорится в информации.

Напомним, в Жетысуском районе Алматы экипаж дорожно-патрульной полиции обратил внимание на автомашину марки "Мицубиси", водитель которой грубо нарушал ПДД, создавал аварийные ситуации, чем и представлял угрозу для других участников дорожного движения.

Требование полицейских об остановке водитель машины проигнорировал. Далее при преследовании иномарка совершила наезд на препятствие. Находившийся в салоне автомобиля водитель оказал активное физическое сопротивление и скрылся с места происшествия.

Между тем Департаментом внутренних дел проводится проверка по лицам, которые распространяли среди общественности сведения, не соответствующие действительности, с дальнейшим их привлечением к ответственности.

