В Алматы определили лучшего студента-оператора

Конкурс, подготовка к которому началась два месяца назад, проводился на базе университета "Туран". Все участники сняли видеоролики и продемонстрировали профессиональные умения в тематических фотографиях.



Оценивали работы независимые эксперты. Лучшие из лучших получили дипломы и ценные призы. В свою очередь Фонд Первого Президента вручил победителю годовую стипендию.



"Когда ты замечаешь какое-то зерно, чей-то новый и интересный подход или взгляд, то ура-ура! Значит, за этими людьми, за этой молодежью – будущее нашего кинематографа, нашего телевидения. И я понимаю, увидев работы сегодняшней олимпиады, что у нас все хорошо. Молодежь развивается", – отметил член жюри Рафаэль Абдрашитов.

