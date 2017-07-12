В Алматы оштрафовали водителя за перевозку ребенка в багажнике

Полиция Алматы приняла меры в соответствии с законодательством в отношении водителя автомашины марки "Фольксваген", который перевозил ребенка на полке багажника авто, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.
"Вопиющий факт. Такая беспечность родителей может стоить здоровья и жизни их ребенка. Огорчает, что не все это понимают и принимают адекватные меры безопасности на дороге. Отметим, что за последнее время это не единичный случай. После того, как видео было обнародовано в социальных сетях, сотрудники Местной полицейской службы установили личность водителя, и за нарушение правил перевозки пассажиров он был привлечен к административной ответственности, согласно ст. 593 ч. 1 КРКобАП. Саму ситуацию мужчина пока никак не объясняет", – проинформировала официальный представитель ДВД Алматы, подполковник полиции Салтанат Азирбек.
"Вопиющий факт. Такая беспечность родителей может стоить здоровья и жизни их ребенка. Огорчает, что не все это понимают и принимают адекватные меры безопасности на дороге. Отметим, что за последнее время это не единичный случай. После того, как видео было обнародовано в социальных сетях, сотрудники Местной полицейской службы установили личность водителя, и за нарушение правил перевозки пассажиров он был привлечен к административной ответственности, согласно ст. 593 ч. 1 КРКобАП. Саму ситуацию мужчина пока никак не объясняет", – проинформировала официальный представитель ДВД Алматы, подполковник полиции Салтанат Азирбек.