В Алматы откроется музей боевой техники под открытым небом

Военное дело
0
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Строительство нового музея в ходе поездки в гарнизон проинспектировал министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Глава оборонного ведомства вместе с депутатами Парламента осмотрел площадку, композицию из вооружения и боевых машин, оценил качество покраски техники и дал указания ответственным лицам.

В Доме армии, где расположен филиал Национального военно-патриотического центра и Музея боевой славы, которым руководит внучка Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова, Алуа Байкадамова, также проводятся работы по реконструкции. В здании ведется капитальный ремонт концертного и мраморного залов, а также Музея боевой славы. Здесь открыт офицерский клуб и кинопавильон для съемок детских военно-патриотических фильмов.

"Для Алматы Дом армии имеет огромное культурное значение. Это памятник архитектуры, и мы обязаны сохранить его первозданный вид как одну из самых сакральных достопримечательностей города и страны", — отметил Руслан Жаксылыков.

Одной из главных особенностей реконструкции станет создание музея боевой техники под открытым небом. Экспозиция музея представит около 30 образцов вооружения времен Великой Отечественной войны. Среди самых ценных экспонатов — 152-миллиметровая гаубица образца 1931 года.

"Музей боевой техники станет важным дополнением Дома армии. Он будет расположен по правой стороне улицы Калдаякова, а с левой стороны силами акимата будет устроен сквер для отдыха горожан и гостей Алматы. Мы гордимся тем, что все эти объекты будут открыты к 80-летию Победы", — рассказала Алуа Байкадамова.

Кроме того, на улице Калдаякова установлен новый барельеф, который отражает современные подходы к воспитанию молодежи и патриотическому обучению.

#Алматы #музей #ДеньПобеды

Популярное

Все
В селе создадут индустриальную зону для строительства АЭС
Более тысячи скворечников и кормушек для птиц изготовили студенты колледжа в Конаеве
Семья из Кордая успешно занимается поставкой на внутренний рынок кормов и куриного мяса
Вспоминать войну фронтовики не любят – история единственного ветерана ВОВ из Актюбинской области
Как на севере страны готовятся к посевной
Казахстан – Словения: новая глава в истории двусторонних отношений
Противосаранчовая обработка начата в Туркестанской облас­ти
Музыкант от Бога, артист из народа: 100-летний юбилей Нургисы Тлендиева отмечают в Казахстане
В девяти регионах страны разработаны карты потребности в кадрах
Свыше сорока новых водохранилищ построят к 2030 году
Столичный благотворительный фонд радует детей и поддерживает взрослых
Выпускников школ будет на 30 тысяч больше
80-летие Великой Победы: войска регионального командования «Юг» примут участие в торжественном параде
Курс на углубление казахско-узбекского стратегического партнерства
Инвестиций в геологоразведку по-прежнему не хватает
Судьба ветерана: военнослужащие Нацгвардии посетили дом фронтовика
Броня должна сиять:Нацгвардия продолжает активную подготовку к параду
Когда государство и общество движутся навстречу друг другу
Капитал, не подверженный инфляции
В защиту прав осужденных
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Большая удача, если сохранился медальон
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Прогулочный батискаф потерпел крушение в Египте
Результаты нужны, но переформатирование важнее
В Южной Корее продолжают бушевать лесные пожары
Ставка на справедливость и доверие
Премьер поручил масштабировать опыт Павлодарской области по развитию ТиПО и поддержке рабочих профессий
Население стран Восточной Европы стремительно сокращается - ООН
Платный порноканал с участием школьников обнаружила прокуратура Туркестанской области
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана
МВД обратилось к владельцам мопедов
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Точкой роста должен стать туризм
Мощный циклон угрожает Австралии
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Трамп может вывести американские войска из Германии
Спасибо вам за подвиг!
Фильм о Туркестане снимет турецкая компания
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова

Читайте также

Национальная гвардия – в числе лучших на чемпионате Министр…
В Алматы определили сильнейших самбистов среди силовиков: п…
До Дня Победы осталось 50 дней
Наурызнама: военнослужащие ВС состязались в кокпаре и джиг…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]