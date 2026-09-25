В Алматы откроют завод по производству образовательной и сервисной робототехники

Президент

Глава государства встретился со старшим президентом UBTECH Robotics Corp Чжун Юном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду  

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев приветствовал планы UBTECH Robotics по открытию в Алматы завода по производству образовательной и сервисной робототехники. Как отметил Президент, Казахстан станет первой производственной площадкой компании за пределами Китая.

Данный проект осуществляется в рамках практической реализации договоренностей, достигнутых в Шанхае в июле этого года. В ходе встречи также были обсуждены перспективы партнерства в сфере образования. В частности, речь шла о возможностях системного взаимодействия UBTECH с техническими ВУЗами и колледжами Казахстана.

Кроме того, предложено создать совместной центр компетенций, в рамках которого казахстанские специалисты смогут принять участие в исследованиях и разработках компании. Отдельно были рассмотрены вопросы комплексного внедрения технологий UBTECH в Alatau City, применения робототехники в горно-металлургическом комплексе, нефтегазовой отрасли и на крупных логистических объектах.

Чжун Юн выразил признательность Главе государства за внимание, уделяемое сферам цифровизации и искусственного интеллекта, в которых Казахстан добился значительных успехов. Он также высоко оценил открытую, инклюзивную и ориентированную на практический результат среду развития, созданную в Казахстане. По его словам, осуществление совместных проектов придаст импульс расширению сотрудничества и внедрению цифровых технологий.

#Казахстан #президент #Китай #Алматы #робототехника

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