В Алматы открылась международная выставка «Бесконечные облака Шёлкового пути»

Алматы стал третьим городом международного выставочного проекта. Ранее экспозиция была представлена в Тегеране в 2024 году и Ташкенте в 2025 году

Фото: МКИ РК

В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева открылась международная выставка «Бесконечные облака Шёлкового пути. «Один пояс, один путь»: станция Алматы», организованная совместно с Шанхайским музеем художественных коллекций (SACM), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Выставка объединила произведения казахстанских и китайских художников, отражающие культурные традиции двух стран и современные направления в изобразительном искусстве.

Казахстанская часть экспозиции представлена работами современных художников из фондов музея имени Абылхана Кастеева. Китайская коллекция знакомит посетителей с традиционной живописью, мотивами древних монументальных росписей и современными художественными техниками.

Проект направлен на укрепление культурных связей между Казахстаном и Китаем, развитие музейного сотрудничества и популяризацию художественного наследия двух стран.

Особое символическое значение выставке придаёт тот факт, что именно в Казахстане в сентябре 2013 года впервые была выдвинута инициатива создания «Экономического пояса Шёлкового пути», отметили в Минкультуры.

Экспозиция продлится до 18 ноября.

#Китай #выставка #открытие

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