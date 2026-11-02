В Алматы открылась новая улица лабораторий SU LAB Street — уникальное пространство, предназначенное для всех жителей города. Школьники могут приходить сюда, пробовать мастерить, работать с современным оборудованием и проходить практическую профориентацию, чтобы еще до поступления понять, какая сфера им ближе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Все посещения и занятия для детей и родителей абсолютно бесплатны. В мировой практике практически нет аналогов подобным объектам: Алматы стал первым городом, где наука и действующие лаборатории стали полностью открытыми для всех граждан.

В Satbayev University представили единое пространство инженерных лабораторий, мастерских и опытного производства, где учёные, студенты, изобретатели и предприниматели смогут создавать новые технологические продукты – SU Labs Street. Здесь можно пройти полный цикл разработки – от проектирования и изготовления первого образца до испытаний, доработки и подготовки изделия к производству. Новая инфраструктура позволит ускорить внедрение научных разработок и расширить сотрудничество университета с промышленностью.

SU Labs Street объединяет возможности инженерного проектирования, 3D-печати, механической обработки материалов, сборки электроники и опытного производства. Разработчики могут создавать цифровые модели изделий, изготавливать детали и корпуса, собирать устройства, испытывать их и совершенствовать конструкции. При необходимости к одному проекту подключаются специалисты нескольких лабораторий.

Развитие отечественных инженерных технологий и производств входит в число приоритетов государственной политики. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана подчеркнул необходимость обеспечения крупных инфраструктурных проектов продукцией казахстанских предприятий: « В частности, нам следует обеспечить производство отечественных строительных материалов, металлоконструкций и инженерного оборудования, необходимых для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Развитие прикладной науки, коммерциализация исследований и укрепление связей университетов с промышленностью входят в число приоритетных направлений работы Министерства науки и высшего образования РК. SU Labs Street создаёт условия для разработки отечественного инженерного оборудования, внедрения научных достижений в производство и подготовки специалистов, способных создавать собственные технологии.

«Чтобы сократить путь от идеи до работающего прототипа, мы разместили лаборатории и мастерские в шаговой доступности друг от друга. Предприятия смогут приходить к нам с конкретными технологическими задачами, а учёные и студенты – оперативно разрабатывать решения, проводить испытания и создавать опытные образцы», – отметил ректор Satbayev University Мейрам Бегентаев.

Одним из ключевых элементов новой инфраструктуры стал центр Mechanical Prototyping and Pilot Production, где инженерные идеи воплощаются в опытные образцы с возможностью дальнейшего мелкосерийного производства. В FabLab MIT доступны технологии цифрового проектирования и изготовления деталей, а лаборатория RTEL позволяет собирать электронные устройства и проверять качество их работы.

В SU Street Labs также созданы условия для разработки беспилотных летательных аппаратов, исследования новых материалов и решения производственных задач. Лаборатории горно-металлургического направления позволяют изучать состав руд, разрабатывать технологии извлечения ценных компонентов и испытывать буровой инструмент. В EcoHub перерабатывают использованный пластик в новые изделия – от предметов интерьера до мебели. Практическим примером превращения инженерной разработки в готовый продукт стали зарядные станции QuatPoint. В Казахстане уже выпущено и установлено более 400 таких станций. Проект объединил инженерное проектирование, электронику, программное обеспечение и промышленное производство.

30 октября возможности SU Labs Street представили представителям средств массовой информации. Журналисты посетили лаборатории и мастерские, познакомились с оборудованием, технологическими разработками и результатами исследований учёных Satbayev University.

Создание SU Street Labs направлено на развитие полного цикла инженерных разработок в университете – от научной идеи до продукта, готового к применению в промышленности. Проект расширяет возможности коммерциализации исследований, технологического предпринимательства и подготовки инженеров, способных создавать собственные разработки для экономики Казахстана.