В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи

Специально для экспозиции в Алматы из собрания Третьяковской галереи доставили 30 произведений искусства

Фото: МКИ РК

В Национальном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева состоялось открытие выставки «Наследие эпохи. Искусство XX века из собрания Третьяковской галереи», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

В приветственном адресе министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев подчеркнул, что нынешняя выставка стала продолжением музейного обмена, начатого в 2025 году с представления произведений из собрания музея имени Абылхана Кастеева в Государственной Третьяковской галерее. Он отметил, что такой формат сотрудничества способствует профессиональному диалогу, обмену опытом и взаимному представлению культурного наследия двух стран.

Приветственный адрес участникам выставки также направила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Она отметила, что Казахстан и Россию связывают прочные культурные связи, являющиеся важной частью двустороннего сотрудничества. Министр выразила благодарность казахстанским коллегам за теплый прием и сообщила, что специально для экспозиции в Алматы из собрания Третьяковской галереи были доставлены 30 произведений искусства.

На церемонии также выступили председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, директор Национального музея искусств Республики Казахстан имени Абылхана Кастеева Гульаим Жумабекова и заместитель генерального директора по научной работе Государственной Третьяковской галереи Татьяна Юденкова.

Экспозиция охватывает период с 1917 года до 1970-х годов и знакомит посетителей с ключевыми этапами развития искусства XX века. Среди авторов – Борис Кустодиев, Аркадий Рылов, Александр Дейнека, Пётр Кончаловский, Илья Машков, Виктор Попков, Дмитрий Жилинский и Татьяна Яблонская.

Проект реализован при поддержке АО «Самрук-Қазына» и Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».