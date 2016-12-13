В Алматы отметили 50-летие казахстанского регби

В Алматы торжественно отметили 50-летний юбилей казахстанского регби, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на организаторов.
В рамках празднования на спортивной арене ЦСКА прошел товарищеский матч между ветеранами сборной Казахстана и сборной мира, в составе которой выступили игроки, в разные годы блиставшие в первенствах России, Грузии, Франции. Встреча завершилась боевой ничьей 2:2.
Участники встречи отметили большой вклад, который делает в развитие казахстанского регби президент Федерации регби РК Мурат Уанбаев.
Развитие данного вида спорта в Казахстане началось в 1966 году в среде студентов КазПТИ. Одним из наивысших достижений мужской сборной страны по регби является выигрыш чемпионата Азии в 2007 году.