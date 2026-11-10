В Алматы ожидаются дождь и мокрый снег

Погода

С вечера 10 ноября до ночи 12 ноября в Алматы ожидаются продолжительные осадки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото: акимат Алматы

По прогнозу Казгидромета, в отдельных районах города возможны сильные дожди, в верхней части Алматы — мокрый снег. Пик осадков прогнозируется в ночь на 11 ноября. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В ночь на 12 ноября также ожидаются дождь, снег и туман.

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Для реагирования на возможные подтопления подготовлены 85 оперативных бригад, 415 единиц техники и 97 мотопомп.

Жителей и гостей города призывают соблюдать меры предосторожности: водителям - снижать скорость, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды. При сильном ветре не находиться под деревьями, рядом с рекламными конструкциями и линиями электропередачи.

#полиция #погода #Алматы

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