В Алматы ожидаются дождь и мокрый снег

Фото: акимат Алматы

По прогнозу Казгидромета, в отдельных районах города возможны сильные дожди, в верхней части Алматы — мокрый снег. Пик осадков прогнозируется в ночь на 11 ноября. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В ночь на 12 ноября также ожидаются дождь, снег и туман.



Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. Для реагирования на возможные подтопления подготовлены 85 оперативных бригад, 415 единиц техники и 97 мотопомп.



Жителей и гостей города призывают соблюдать меры предосторожности: водителям - снижать скорость, соблюдать дистанцию и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды. При сильном ветре не находиться под деревьями, рядом с рекламными конструкциями и линиями электропередачи.