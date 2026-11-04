В Алматы пластик превращают в мебель

Экология

В Эко-хабе на базе Satbayev University прошла акция «Собери свою мебель», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото с сайта акимата Алматы

Горожанам показали, как пластиковые отходы превращаются в готовые изделия, и рассказали об условиях участия в проекте. По данным ТОО «Eco Almaty», жители могут сдавать использованные пластиковые ящики для фруктов в Эко-хабы. Собранное сырье учитывается на цифровой платформе ECO Network. После накопления необходимого объема его можно обменять на мебель и другие изделия.

Такое производство уже действует в Алматы. Например, из более чем 120 тыс. крышечек, собранных школьниками, изготовили 11 скамеек для парка «Южный». Для этого использовали около 250 кг пластика.

Всего с 2024 года в рамках проекта «Добрая крышечка» алматинцы собрали свыше миллиона крышек. Из них также изготавливают шахматы, брелоки, елочные игрушки и другие предметы.

В городе действуют два Эко-хаба ECO Network - на ул. Маркова и на базе Satbayev University. Здесь принимают различные виды вторсырья, проводят экологические акции и знакомят посетителей с технологиями его повторного использования.

#Алматы #экология #пластик

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