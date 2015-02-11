В Алматы в Доме писателей состоялся творческий вечер в честь дня рождения гениального классика казахской литературы Мукагали Макатаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".
В этом году классику исполнилось бы 84 года. Его творчество легло в основу сотен казахских песен.
"В поэзии Мукагали Макатаева каждый находит себя. Глубокая психология, характер людей, различные состояния души четко отражены в его творчестве. Поколения всех возрастов чувствуют особое откровение поэта. И проникаются любовью к его поэзии", – отметил поэт Серик Калиев.
Многие стихи поэта были переложены на музыку и превратились в красивые песни. Среди них можно особо отметить "Саржайляу", "Сенин козин", "Мен деп ойла" и многие другие. Также Мукагали Макатаев занимался переводами произведений русских классиков и других писателей зарубежья. Кроме того, стихи самого поэта тоже были переведены на несколько языков.
"В честь 80-летия поэта в 2011 году его произведения были выпущены в Китае, на китайском языке. Также много его сборников вышли в свет на русском. Кроме того, соседние страны тоже начали переводить его стихи и поэмы", – сообщил заместитель председателя правления Союза писателей Казахстана Галым Жайлыбай.