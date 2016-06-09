В Алматы появился новый вид мошенничества

Общество
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Фото с сайта acredo.ru
В Алматы появился новый вид мошенничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на almaty.tv.

В городе зафиксированы случаи продажи огнетушителей людьми, которые представляются сотрудниками Департамента по ЧС. Схема простая: предприимчивые граждане получают на месте деньги, а огнетушители просят забрать в районном отделе по чрезвычайным ситуациям. При этом даже выдают фискальные документы.

"Вот с одним из таких чеков и обратился бизнесмен в департамент и с удивлением узнал, что стал жертвой мошенников", – передает телеканал.

В ДЧС сообщают, что перезарядкой либо реализацией огнетушителей и любого другого противопожарного оборудования не занимаются.

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