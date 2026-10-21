В Алматы появится арт-объект «Дос-Мұқасан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы откроют арт-инсталляцию, посвященную легендарной группе «Дос-Мұқасан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат



Новый арт-объект появился на обновленном участке улицы Масанчи между проспектом Абая и улицей Сатпаева. Его главная особенность — интерактивная аудиосистема: нажав кнопку, можно будет услышать известные композиции группы.



Инсталляция представляет собирательный образ участников коллектива, история которого началась в Алматы в 1967 году. Композиция выполнена из металла в оригинальной авторской технике. Высота конструкции составляет 1,8 метра, ширина - 3,5 метра.



Открытие состоится 22 октября в 14:00. В программе — музыкальные выступления и композиции «Дос-Мұқасан» в исполнении Meir BAND.