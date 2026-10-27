В Алматы привлекали средства граждан под видом потребительского кооператива - АФМ

Закон и Порядок

В Алматы расследуют деятельность потребительского кооператива «R.O.I.», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным АФМ, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность.

В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, общий ущерб оценивается в 217 млн теңге.

«Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek».

Новые организации находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями», - говорится в сообщении.


Организатор помещён под стражу на 2 месяца. Наложен арест на 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета. Расследование продолжается.

#АФМ #финпирамида #кооператив

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