В Алматы привлекали средства граждан под видом потребительского кооператива - АФМ

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По данным АФМ, граждан привлекали к участию в программах приобретения движимого и недвижимого имущества. При этом поступления от новых участников направлялись на исполнение обязательств перед ранее вступившими пайщиками, а не на реальную предпринимательскую деятельность.



В настоящее время потерпевшими признаны 275 граждан, общий ущерб оценивается в 217 млн теңге.

«Следствием установлено, что организаторы вывели из кооператива 94 млн теңге на счета аффилированных лиц, в том числе ИП «Кәусар», под видом оплаты консультационных услуг.



После начала судебных споров в 2022 году в Алматы созданы шесть новых потребительских кооперативов: «ShynSaulet», «Berekeli Shanyrak», «Aya-Aru», «Jasmin», «USCoop» и «Baiterek».



Новые организации находились под контролем руководителя ПК «R.O.I.» и использовались для перенаправления денежных поступлений в обход банковских счетов основного кооператива, арестованных частными судебными исполнителями», - говорится в сообщении.



Организатор помещён под стражу на 2 месяца. Наложен арест на 3 автомашины, 25 квартир, а также банковские счета. Расследование продолжается.