В Алматы проходит IV ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум Экономика 742 Ольга МАЛАХОВА

Диалоговая площадка организована Агентством США по международному развитию (USAID), сообщает корреспондент газеты "Казахстанская правда".



В работе форума приняли участие делегации из Афганистана, Пакистана и Латвии. В нынешнем году форум проходит под девизом "От диалога – к реальным контрактам", и основное внимание участников мероприятия направлено на содействие установлению деловых взаимоотношений между компаниями.



В результате торговых форумов, организованных в 2012 и 2013 годах, были заключены контракты на сумму более чем 2,2 млн долларов.



В ходе двухдневного мероприятия на пленарных сессиях, мастер-классах и заседаниях "круглых столов" участники познакомились с лучшими международными практиками по развитию экспорта. "Соединенные Штаты ценят крепкие двусторонние отношения с Казахстаном, которые длятся уже третье десятилетие, – отметил региональный директор миссии USAID в Центральной Азии Джонатан Эддлтон. – Наше тесное партнерство является особо важным, так как Казахстан занимает принадлежащее ему по праву место лидера на региональном и глобальном уровнях".



В программе торгового форума – выставка товаров, награждение победителей конкурса "Лучший экспортер Центрально-Азиатского торгового форума-2014".

