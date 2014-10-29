В Алматы проходит IV ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум

Экономика
742
Ольга МАЛАХОВА
Диалоговая площадка организована Агентством США по международному развитию (USAID), сообщает корреспондент газеты "Казахстанская правда". 

В работе форума приняли участие делегации из Афганистана, Пакистана и Латвии. В нынешнем году форум проходит под девизом "От диалога – к реальным контрактам", и основное внимание участников мероприятия направлено на содействие установлению деловых взаимоотношений между компаниями.

В результате торговых форумов, организованных в 2012 и 2013 годах, были заключены контракты на сумму более чем 2,2 млн долларов.

В ходе двухдневного мероприятия на пленарных сессиях, мастер-классах и заседаниях "круглых столов" участники познакомились с лучшими международными практиками по развитию экспорта. "Соединенные Штаты ценят крепкие двусторонние отношения с Казахстаном, которые длятся уже третье десятилетие, – отметил региональный директор миссии USAID в Центральной Азии Джонатан Эддлтон. – Наше тесное партнерство является особо важным, так как Казахстан занимает принадлежащее ему по праву место лидера на региональном и глобальном уровнях".

В программе торгового форума – выставка товаров, награждение победителей конкурса "Лучший экспортер Центрально-Азиатского торгового форума-2014". 

Популярное

Все
«Стеклянный дом» не для женщин
Фортуна вам улыбнется: актриса рассказала о выборе женских ролей
В рядах Нацгвардии в преддверии 8 Марта состоялся конкурс красоты среди женщин-военнослужащих
На казахском языке заговорят герои ещё трёх мультфильмов Disney
8 марта исполнится 135 лет со дня рождения выдающегося писателя Жусипбека Аймауытова
Перепады погоды привели к гибели лошадей на зимних пастбищах
«Астана-Теплотранзит» просит потребителей взять на личный контроль своевременную поверку приборов учета тепла
Больше десяти лет карагандинка Гульнара Балкенова борется со злостными неплательщиками алиментов
На вас оформили кредит?
Сила есть, ума не надо?
Ущерб на сотни миллионов
Кардиолог Айжан Онгарбаева в медицине 13 лет. Лечить людей она мечтала с раннего детства
В коррупции подозревается руководство ГКП на ПВХ «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения акимата Петропавловска»
Воспитательский шапалак
Кредит доверия
Тюльпаны голландские? Сарканские!
Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере
Свалки наступают
«Ғибрат» – всем пример!
Нацию воспитывает женщина, и мужчина должен ей помогать
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Касым-Жомарт Токаев принял акима области Абай
Турнир по паранастольному теннису впервые открылся в Астане
Арестован вице-министр культуры и спорта
Падеж лошадей в Акмолинской области: представители МСХ выехали в районы
Олжас Тулеуов, замглавы АСПиР: «Для Агентства важно разработать документ, отвечающий вызовам времени»
Несуществующие машины «продавал» казахстанцам астанчанин
Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Grand Slam
В МВД опровергли информацию о штрафах за игнорирование часового пояса
Подозреваемых в вымогательстве денег у подростков задержали в Астане
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Артефакты о переселении в Казахстан представителей 16 этносов представили на выставке
Фестиваль сильнейших роботов
Проект “Қарызсыз қоғам” формирует новую финансовую культуру в обществе
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
«Андрюха, так не делается!»: Рублёв обматерил судью и был дисквалифицирован
Казахский проект «Школа аналитики» получил высокую оценку международных экспертов
Не наступайте на бабочек!
Ответственность перед предками и потомками
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Академия наук: миссия выполнима
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
«Барыс» прервал рекордную серию поражений, обыграв на выезде «Адмирал»
Алексей Навальный скончался в колонии
Какого цвета «честный» мед?
Доверие основывается на справедливости
В Семее горит торговый центр
Откуда берет корни название города Костанай
Думан Орынбеков, ректор Shakarim University: Трансформация регионального вуза: молодые ученые как ключевой фактор развития

Читайте также

За год казахстанские мебельщики увеличили производство на т…
Казахстан и Монголия будут сотрудничать в пенсионной сфере
Как АЗРК планирует снизить стоимость угля для бытовых нужд
Обуховское месторождение выставили на торги

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]