"Гейзер" забил из-под асфальта в Алматы – видео

В Алматы произошел мощный прорыв трубы с горячей водой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления энергетики и водоснабжения города.

Фотографиями и видео с места происшествия запестрили местные паблики. На них видно, как горячая вода, пробивая асфальт, с мощной силой устремляется вверх. Своего рода искусственный гейзер достигает в высоту нескольких метров.

Вода затопила ближайшие улицы. Автомобили вынуждены буквально плыть по дорогам, "разрезая" колесами воду.

"В Алмалинском районе по улице Шарипова ниже улицы Гоголя произошел прорыв трубы. На месте работают аварийные службы. Специалисты занимаются ликвидацией аварии. Для ликвидации подтопления направлены мотопомпы", – прокомментировали в управлении энергетики и водоснабжения Алматы.

В ведомстве пообещали предоставить подробную информацию позднее.