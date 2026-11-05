В Алматы прошел круглый стол по вопросам музыкального наследия казахов Китая

В Казахской национальной консерватории имени Курмангазы состоялся международный круглый стол «Музыкальное наследие казахов Китая и китайских композиторов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Встреча объединила музыковедов, композиторов, исследователей и исполнителей двух стран. Участники обсудили музыкальную культуру казахов Синьцзяна, песенные и кюевые традиции Алтая, Тарбагатая и Илийского региона, особенности исполнительства на домбре и сыбызгы.

Отдельное внимание уделили наследию народных музыкантов и произведениям китайских композиторов. Также состоялась презентация сборника «Қанат қақты», посвященного кюям казахов Синьцзяна.

В рамках встречи прошли мастер-классы по исполнению домбровых кюев Алтая и Тарбагатая и особенностям звучания традиционной сыбызгы. Завершилось мероприятие концертом в Большом зале имени Еркегали Рахмадиева.

На сцене выступили фольклорный ансамбль «Қос қоңыр», ансамбль домбристов, студенческие струнный квартет и оркестр народных инструментов консерватории, а также приглашенные исполнители.

В программе прозвучали традиционные кюи, произведения из наследия казахов Китая и сочинения китайских композиторов. Финальным номером стал кюй Курмангазы «Сарыарқа».

Встреча была направлена на обмен исследовательским и исполнительским опытом, сохранение музыкального наследия и развитие культурного сотрудничества Казахстана и Китая.