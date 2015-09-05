В Алматы прошла сельхозярмарка аграриев Жамбылской области

В центре Алматы состоялась ярмарка, на которой большой ассортимент самой свежей продукции представили сельхозпроизводители Жамбылской области, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу акимата города
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Цены по ярмарочной традиции были значительно ниже рыночных на 15–20%. Горожане смогли приобрести свыше 50 наименований продукции. Общий объем завезенной продукции составил более 240 тонн на сумму порядка 90 млн тенге.
Отметим, что за качеством и ценами на ярмарке следили градоначальник южной столицы Бауыржан Байбек и аким Жамбылской области Карим Кокрекбаев.
Глава мегаполиса отметил, что продукция товаропроизводителей Жамбылской области востребована алматинцами.
"Одной из приоритетных задач акимата Алматы является стабильное обеспечение качественными и свежими продуктами питания жителей мегаполиса. Важно, чтобы алматинцы могли приобретать качественную продукцию по низкой стоимости", – сказал Байбек.
Добавим, что алматинцам и гостям города было предложено свыше 39 тонн мяса, 9 тонн молочных изделий, 168 тонн плодоовощной продукции и 24 тонн прочих товаров.
Расширенные сельскохозяйственные ярмарки товаропроизводителей регионов проходят в Алматы на регулярной основе с 2008 года.