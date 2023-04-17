В Алматы прошло заседание Союза национальных академий наук тюркского мира

Список участников говорит сам за себя: министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, президент Международной Тюркской академии Шахин Мустафаев, председатель правления – ректор КазНУ им. аль-Фараби Жансеит Туймебаев, президент Национальной академии наук РК Кунсулу Закарья, президент Национальной академии наук Кыргызской Республики Канатбек Абдрахматов, вице-президент Академии наук Республики Татарстан Дания Загидуллина, президент Академии наук Турции Музаффер Шекер, президенты академий наук Азербайджана, Монголии, Башкортостана, Узбекистана, казахстанские и зарубежные ученые, тюркологи, преподаватели и профессора университета.

Два дня в стенах главного вуза страны участники решали проблемы, обменивались опытом и рассматривали пути развития научного сотрудничества в тюркском мире.

Такие масштабные и затратные мероприятия у обывателей порой вызывают справедливый вопрос: а не лучше ли вложить затраченные средства в научные гранты, обучение молодежи? Но, по словам многих именитых участников, такие события невероятно важны и чаще всего становятся своеобразным толчком в развитии науки. Ученые обмениваются мнениями, советуются, спорят, берут контакты для дальнейших дискуссий. Помимо этого, отмечается рост мотивации и финансирования.

Символично, что мероприятие проходило в кузнице научных кадров нашей республики, лидирующем учебном заведении Казахстана – КазНУ им. аль-Фараби.

– Мы обсудим состояние науки в братских государствах, рассмотрим пути развития партнерства. Перед нами стоят большие задачи, – сказал президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев.

На форуме с докладом выступил и министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, который остановился на вопросах укрепления научного партнерства между академиями наук и развития научного сообщества.

– Сфера науки в стране находится под непосредственным контролем Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Национальной академии наук присвоено звание «Национальная академия наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан». Партнерство между тюркскими государствами не ограничивается только сферой экономики, сегодня растут связи в области науки, инноваций и технологий. В дальнейших планах – совместно с братскими государствами провести работу по обмену опытом, научным исследованиям, присуждению общих грантов, стажировке ученых, – отметил Саясат Нурбек.

В рамках заседания действующее председательство в Генеральной ассамблее Союза национальных академий наук тюркского мира перешло от Национальной академии Кыргызской Республики к Национальной академии наук Татарстана.

Ученые обсудили массу совместных научно-исследовательских программ и проектов, говорили о вызовах современности. Большое внимание уделили вопросам экологии и развитию «зеленой» энергетики, особенно рациональному использованию водных ресурсов – это вопрос, становящийся все острее для всего тюркского мира. Обменялись мнениями о дальнейшем углублении взаимодействия между научными сообществами тюркских стран в сфере гуманитарных наук – изучения общей истории, языков, литературы и культуры.

Следующее заседание президиума Союза национальных академий наук тюркского мира состоится в столице Республики Татарстан – Казани.