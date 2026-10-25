В Алматы провели масштабную уборку горных ущелий

В акции приняли участие сотрудники акимата, национального парка, волонтеры и жители города

Фото: Акимат региона

В Алматы прошла экологическая акция по очистке Большого и Малого Алматинских ущелий от бытового мусора, передает Kazpravda.kz.

К уборке присоединились сотрудники акимата, национального парка, представители молодежных организаций, волонтеры и жители города.

Большое и Малое Алматинские ущелья остаются популярными местами отдыха. С увеличением потока туристов растет и нагрузка на природу. Несмотря на регулярные уборки, посетители продолжают оставлять мусор на горных маршрутах и в местах отдыха.

В целях предупреждения нарушений Департамент полиции города Алматы усилил мониторинг и патрулирование горных территорий. Работа по поддержанию чистоты, профилактике нарушений и усилению экологического контроля будет продолжена на постоянной основе.