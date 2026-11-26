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С 1 сентября по 24 ноября в рамках пилотного проекта LEZ техническое обследование прошли более 18 тысяч автомобилей. У более 3 тысяч из них выявили превышение нормативов выбросов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

В большинстве случаев причиной стало превышение допустимого содержания угарного газа в выхлопах. Также зафиксированы превышения норм по углеводородам и дымности.



Повторную проверку прошли 2 305 автомобилей. Из них 1 475 (64%) после устранения неисправностей соответствовали установленным нормативам.



Пилотный проект LEZ действует в Алматы с 28 апреля 2026 года и продлится до конца года. На этом этапе ограничения на въезд, штрафы и плата за проезд не предусмотрены. По итогам пилота определят дальнейшие подходы к реализации проекта.