В Алматы пройдет Фестиваль товаров местного производства

В рамках празднования Дня Независимости Республики Казахстан и подготовки к 28-й Всемирной зимней Универсиаде 2017 года в Алматы 18 и 19 декабря на площади имени Абая перед Дворцом Республики пройдет Фестиваль 25KZ, на котором будут представлены товары местного производства, передает Kazpravda.kz
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Фестиваль соберет на одной площадке достижения креативных и производственных индустрий за 25 лет. На #25KZ разместятся несколько площадок, которые станут отражением сфер деятельности человека и самого фестиваля.
Мероприятие состоится при участии казахстанских исполнителей, среди которых Жамиля Серкебаева, группы "Уркер", "AYUMI", "Алдаспан" и других.
В программе: конкурсы и акции, общение с актерами, фэшн дизайнерами, музыкантами, рестораторами и другими выдающимися людьми, создавшими неповторимую атмосферу современной Алматы, а также возможность получить подарки и призы от участников и спонсоров фестиваля.