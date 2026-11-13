В Алматы пройдет республиканский театральный фестиваль

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С 15 по 20 ноября состоится республиканский театральный фестиваль ALMATY THEATRE FESTIVAL, посвященный 10-летнему юбилею театра традиционного искусства «Алатау», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы



Торжественное открытие фестиваля состоится 15 ноября. Фестивальную программу откроет постановка «Мәмлүк» в жанре soundrama режиссера Фархада Молдагали.



В фестивале примут участие театральные коллективы из разных регионов Казахстана, которые представят зрителям избранные спектакли различных жанров. Среди участников – театры Жезказгана, Астаны, Талдыкоргана, Кызылорды, Караганды и Западно-Казахстанской области, а также творческие коллективы Алматы.



В программу фестиваля вошли спектакли «Мәмлүк», «Войцек», «Сәйгүлік», She Is Aiel, «Жабайы алма», «Найзағай», «Қорғансыз», «Томирис», «Ортеке», «Ромео и Джульетта» и «Гүлге ұмтылған екеу».



Кроме того, в рамках фестиваля состоится республиканская научно-практическая конференция на тему «Дәстүрлі өнер және заманауи театр кеңістігі». Участники конференции обсудят направления развития национального театрального искусства, а также актуальные вопросы современного театрального процесса. Место проведения: Театр традиционного искусства «Алатау» (микрорайон Нуркент, 6).