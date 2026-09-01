В Алматы пройдет юбилейная выставка художницы Батимы Заурбековой

Культура

В Национальном музее искусств  имени Абылхана Кастеева состоится открытие юбилейной ретроспективной персональной выставки Батимы Заурбековой «Нити наследия», посвящённой 80-летию художницы, сообщает Kazpravda.kz 

Фото из архива Акорды

Имя Батимы Заурбековой занимает особое место в истории отечественного декоративно-прикладного искусства – кавалер ордена «Отан», заслуженный деятель культуры Республики Казахстана, лауреат Государственной премии имени Чокана Валиханова, член Союза художников РК, она стояла у самых истоков «Эры гобелена» в Казахстане. Именно её поколение сформировало профессиональную школу казахского гобелена. За более чем полвека творческой деятельности художницей создано несколько сотен произведений, многие из которых стали классикой казахстанского искусства.

В своих произведениях Батима Есмуратовна обращается к национальной культуре, традиционному укладу жизни и истории казахского народа. Центральное место в её творчестве занимают темы человека и природы, преемственности поколений, музыки и гармонии, красоты и созидания. Особое место в её работах занимает женщина, как средоточие сердца, духовных и семейных ценностей. Через женские образы художница раскрывает темы материнства, любви и преемственности поколений, соединяя личное переживание с представлением о непрерывности традиций национальной культуры.

Эти темы раскрываются через выразительный язык гобелена и живописи, отличающийся философской глубиной, декоративностью и богатством колористических решений. Важную роль играет декоративная стилизация: мотивы казахского орнамента органично сочетаются с пластикой человеческих фигур и природных форм, а зигзагообразные линии и геометрические элементы создают выразительный ритм, усиливая ощущение движения и внутренней динамики. Художественный язык Батимы Заурбековой основан на органичном соединении национальной традиции с современным образным мышлением, монументальности композиции и философского осмысления культуры.

Батима Есмуратовна Заурбекова родилась в 1946 году в селе Фурмановка Мойынкумского района Джамбульской области. Когда девочка была в пятом классе, семья переехала в посёлок Мерке, Жамбылской области, где и прошло её детство. Мать художницы – Бибихан, от природы была талантливой народной мастерицей. Ее творчество во многом повлияло на формирование художественного сознания юной Батимы. В 1969 году Батима Заурбекова окончила Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя. В 2001 году Казахский национальный педагогический университет имени Абая. В творческой судьбе Батимы Есмуратовны важную роль сыграли Акрап Жубанов, Курасбек Тыныбеков. Наряду с этим заметное влияние на становление художественного мышления Батимы Заурбековой оказали ведущие мастера изобразительного искусства – живописцы, графики и скульпторы: М. Темиргалиев, С. Айтбаев, Б. Табиев, Б. Пак, С. Мамбеев, К. Тельжанов, Т. Досмагамбетов, М. Кисаметдинов, Т. Тогысбаев и др. Отмечая её редкий колористический дар, они настоятельно рекомендовали Батиме обратиться к живописи.

Экспозиция раскрывает художественный мир Батимы Заурбековой во всём его многообразии. Она размещается в трёх выставочных залах музея и представляет свыше 80-ти произведений, среди которых гобелены,  живописные полотна, графические листы. Помимо этого зритель может прикоснуться к истокам зарождения произведений – к эскизам, посмотреть архивные фотографии и видео, позволяющие проследить творческий путь художницы от первых произведений 1970-х годов до работ последних лет. Перед зрителем предстанут произведения, посвящённые образу женщины, семье, материнству, музыке, природе Казахстана, древним святыням, исторической памяти и национальной культуре. Каждый зал становится самостоятельным повествованием, позволяя увидеть, как на протяжении десятилетий художница развивала собственный художественный язык, сохраняя неизменной главную идею своего искусства – утверждение красоты, добра, гармонии и духовной преемственности.

Особое место на выставке заняли произведения, давно ставшие знаковыми для казахстанского искусства, такие как, например, гобелены «Простор» (1976), «Мать-Земля» (1984), «Материнство» (2004) и др. Посетители смогут увидеть работы, определившие развитие отечественного художественного текстиля, а также живописные полотна, раскрывающие Батиму Заурбекову как тонкого колориста и мастера лирического образа. Творчество художницы хорошо известно не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Её произведения экспонировались во Франции, Турции, Италии, Швейцарии и других странах, находятся в государственных музеях и частных коллекциях по всему миру. Однако именно нынешняя выставка впервые столь полно представляет её художественное наследие в контексте всей творческой биографии.

«Все творческие проявления человека во многом связаны с его характером. Если человек настоящий художник, он не станет заниматься чем-то недостойным, не будет допускать дурных мыслей или поступков. Поэтому я считаю, что человек искусства всегда должен иметь чистое сердце и добрый характер. Вот и Батима именно такая. От внешнего облика до внутреннего мира – во всём она человек искусства. Прежде всего, хочется отметить её преданность профессии: она мастер своего дела, всем сердцем и всей душой отдавший себя искусству. Во-вторых, особенность Батимы – в её творческих возможностях, в гармонии цвета и оттенков. Во всём этом есть неповторимое своеобразие, отличающее её от других художников. Поэтому я думаю, что Батима создаст для нас немало произведений, проникнутых национальным духом», – говорил в одном из интервью заслуженный деятель Казахстана Байтурсын Уморбеков.

Важно отметить, что и сегодня Батима Есмуратовна занимается творчеством, создавая новые произведения и продолжая развивать свой художественный язык и обращаться к темам, которые на протяжении десятилетий остаются для неё значимыми, раскрывая через них глубинное содержание родной культуры, передавая ее через выразительность цвета, формы и материала.

Выставка «Нити наследия» становится важным событием в осмыслении истории казахстанского искусства второй половины XX – первой четверти XXI века. Она позволяет проследить основные этапы творчества Батимы Заурбековой и развитие её индивидуального художественного языка. Произведения художницы вошли в сокровищницу национальной культуры Казахстана и стали значимой частью истории отечественного и мирового искусства. Сегодня художественное наследие Батимы Заурбековой продолжает сохранять своё значение для будущих поколений. Её творчество остаётся частью культурной памяти Казахстана и свидетельством того, как национальная традиция может обрести универсальный художественный язык и выйти за пределы своего времени.

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