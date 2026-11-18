Фото: акимат Алматы

В этом году работы прошли в трех частях города. В центральной части построили и реконструировали 76,6 км арыков, в восточной — 30,7 км, в западной — 37 км.



Скорректированный Генеральный план Алматы до 2040 года предусматривает сохранение открытых арыков. Их перевод в трубы не допускается, за исключением участков, где невозможно обустроить открытое русло.



До 2030 года планируется восстановить не менее 100 км арыков и построить новые головные каналы вдоль проспектов Аль-Фараби и Абая. К 2040 году протяженность открытой водоотводящей сети увеличат с 290 до 483 км.



Кроме того, предусмотрено строительство ливневой канализации. Она дополнит арычную сеть и поможет отводить воду во время сильных дождей, особенно в низинах и на сложных перекрестках.