В Алматы разрабатывают концепцию парка «Казахфильм»

В Алматы разрабатывают концепцию кинематографического парка «Казахфильм» - нового общественного пространства, посвященного истории отечественного кино, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: t.me/almaty_akimat/39300

Парк хотят сделать современным местом для прогулок, отдыха и знакомства с казахстанским кинематографом. В проекте планируют тематические зоны, прогулочные аллеи, интерактивные и мультимедийные инсталляции, амфитеатр для кинопоказов под открытым небом, детское пространство и зоны отдыха.

Историю казахстанского кино предлагают рассказывать с помощью современных форматов. Посетители смогут узнать о развитии отечественного кинематографа, знаковых фильмах и культурном наследии страны. Парк задуман как пространство на стыке культуры и городской жизни. Здесь смогут проходить кинопоказы, тематические встречи, культурные мероприятия и другие события.