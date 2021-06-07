В Алматы разрешили проводить поминки

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Проведение поминок разрешили в Алматы. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает Kazpravda.kz.
5 июня Бекшин подписал новое постановление в связи с тем, что Алматы вошел в "желтую" зону. Все объекты были разделены на два блока: объекты, которые не являются участниками Ashyq, и которые являются участниками проекта.
"Мы видим, что получили очень серьезные изменения. Допустим, объекты общественного питания могут работать до 00:00, при этом количество посадочных мест увеличилось до 60. Теперь разрешается проводить поминки с количеством участников не более 50", – сказал Бекшин.
Также, боулинг-центры во время нахождения города в "красной" зоне работали при заполняемости не более 30%, теперь - не более 50%, бильярдные аналогично. Театры, кинотеатры могут работать при заполняемости в 40%, ранее было 30%.
Кроме того, по его словам, в дежурных группах могут учиться теперь 25 человек, 50% сотрудников могут работать офлайн, крытые продуктовые и не продуктовые рынки могут работать без ограничений.
Также без ограничений могут работать сауны, СПА, спорткомплексы, фитнес-центры, йога-центры, которые участвуют в проекте Ashyq.
Отметим, что постановление вступит в силу 8 июня.