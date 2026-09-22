В Алматы с начала года родились шесть троен

А также более 600 двоен

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2026 года в Алматы родились 603 двойни и шесть троен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Одна из них - трое мальчиков, которые недавно появились на свет в Городском перинатальном центре №2. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматы.

27-летняя женщина стала мамой сразу троих сыновей. Теперь в семье четверо мальчиков - старшему ребенку четыре года.

Роды прошли путем кесарева сечения. Мальчики родились с весом от 1740 до 1978 граммов и ростом от 34 до 37 сантиметров. Родители назвали их Омар, Мирас и Муслим.

После рождения один из малышей в первые дни нуждался в более интенсивной респираторной поддержке и два дня находился на искусственной вентиляции легких. Сейчас все трое получают СИПАП-терапию, их состояние оценивается в динамике. Врачи отмечают улучшение.

Мама рассказала, что первые минуты после рождения сыновей были для нее особенно волнительными.

«Когда я впервые увидела своих малышей, я переживала и плакала, потому что они казались такими маленькими и слабыми. Но сотрудники центра очень поддерживали меня, помогали психологически. Я хочу от всей души поблагодарить врачей и весь персонал за заботу, внимание и поддержку», — сказала она.

Малыши остаются под постоянным наблюдением специалистов Городского перинатального центра №2.