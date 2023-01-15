В Алматы школьницы жестоко избивали сверстниц, смеялись и снимали это на видео

С подростками будут работать психологи и полицейские.

Фото: Polisia.kz

Алматинские полицейские отреагировали на жестокие кадры избиения школьниц в Сети, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Родители девушек, избивавших сверстниц в Алматы, привлечены к ответственности.

Два видеоролика были опубликованы в Сети и вызвали резонанс. Как выяснилось, эти эпизоды произошли в Алатауском районе Алматы. В обоих случаях фигурируют несовершеннолетние учащиеся одного из колледжей города.

В первом случае 15-летние участницы инцидента сообщили, что видео было снято в феврале 2022 года. Вину свою они полностью признали. В отношении матерей девушек составлены административные протоколы.

Аналогичные меры воздействия также были приняты в отношении родителей еще трех девушек, которые 4-го января этого года в микрорайоне "Улжан" нанесли телесные повреждения своей сверстнице.

"Участницы потасовок поставлены на учет и будут находиться под контролем инспекторов ювенальной полиции. С ними проведена профилактическая беседа" - информировал начальник Управления полиции Алатауского района полковник полиции Талгат Беркинбаев.