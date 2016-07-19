В Алматы скончался раненый при нападении полицейский 

Сегодня, 19 июля, скончался полицейский, раненный во время вооруженного нападения на здания районного управления внутренних дел и департамента КНБ в Алматы , передает Kazpravda.kz.
"В 13.45 в реанимационном отделении больницы скорой неотложной помощи скончался старший инспектор службы специализированного батальона дорожно-патрульной полиции лейтенант полиции Тимур Бегасилов, 25.07.1986 года рождения. Он нес службу в составе экипажа СБДПП на проспекте Абылай хана. В результате отражения противоправных действий гражданина Кулекбаева Тимур Бегасилов получил огнестрельные ранения. В БСНП полицейский был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь молодого стража правопорядка", – указывается в распространенном сообщении пресс-службы ДВД.
Лейтенант полиции Тимур Бегасилов в органах внутренних дел служил с января 2015 года.
Напомним, вчера, 18 июля, в больницы Алматы с ранениями различной степени тяжести поступили восемь человек.
На сегодня общее количество жертв алматинского "стрелка" составляет 6 человек, включая четверых полицейский, мирного жителя и женщину, которую он убил в ночь перед нападением на Алмалинское РУВД и ДКНБ.
"В 13.45 в реанимационном отделении больницы скорой неотложной помощи скончался старший инспектор службы специализированного батальона дорожно-патрульной полиции лейтенант полиции Тимур Бегасилов, 25.07.1986 года рождения. Он нес службу в составе экипажа СБДПП на проспекте Абылай хана. В результате отражения противоправных действий гражданина Кулекбаева Тимур Бегасилов получил огнестрельные ранения. В БСНП полицейский был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за жизнь молодого стража правопорядка", – указывается в распространенном сообщении пресс-службы ДВД.
Лейтенант полиции Тимур Бегасилов в органах внутренних дел служил с января 2015 года.
Напомним, вчера, 18 июля, в больницы Алматы с ранениями различной степени тяжести поступили восемь человек.
На сегодня общее количество жертв алматинского "стрелка" составляет 6 человек, включая четверых полицейский, мирного жителя и женщину, которую он убил в ночь перед нападением на Алмалинское РУВД и ДКНБ.