Под снос попало кафе LAPARK в мкр. Жетысу-2, 83/2, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата

Фото: акимат Алматы/Gemini

Ранее в отношении собственника проводилась внеплановая проверка, которая установила отсутствие разрешительных документов.



Управление направило материалы об административном правонарушении в суд. Суд вынес решение о принудительном сносе одноэтажного капитального строения.



Собственник самостоятельно снес постройку во исполнение решения суда.

Ранее сообщалось о демонтаже объектов торговли, расположенных по пр. Достык, 170/1. На участке шло строительство трех одноэтажек без необходимых документов.