В Алматы состоялся отбор команд для участия в республиканском военно-патриотическом сборе «Айбын». Почти сотня подростков в красивой военной форме, приложив руку к сердцу пели гимн

Участники сегодняшнего мероприятия ломают стереотипы о потерянном поколении Next. Тинейджеры не сидят за компьютерными играми, не блуждают часами в социальных сетях, а учатся оказывать первую медицинскую помощь, ориентироваться на местности, подтягиваться, отжиматься.

Соревнования прошли на базе алматинской десантно-штурмовой бригады войсковой части 61993. В них приняли участие военно-патриотические клубы Алматы, Конаева и Талдыкоргана, с которыми соединения и воинские части ДШБ проводят шефскую работу.

Военно-патриотические сборы молодежи «Айбын» Минис­терство обороны РК проводит с 2016 года. Количество участников растет в геометрической прогрессии. Не остаются в стороне и девушки, в этот раз даже по уставу представительницы прекрасного пола должны были составлять треть командного состава. Первые ласточки «Айбына» сегодня уже сами обучают молодежь, служат в рядах во­оруженных сил и покоряют иные, не армейские высоты.

Стартом для большинства из них становится детско-юношеское патриотическое движение «Жас сарбаз», устав которого был утвержден и зарегистрирован в 2018 году. И до этого при средних школах и колледжах функционировали военно-патриотические клубы, но популярность их начала расти именно после создания нового движения. Молодежи был необходим объединяющий фактор, инструмент, способный вытащить их из пучины бессознательного сканирования виртуального мира.

Марат Канатов, служивший в свое время миротворцем в Ираке, сегодня председатель молодежного движения «Жас сарбаз» по городу Алматы и один из руководителей военно-патриотических клубов. К подготовке подрастающего поколения подходит со всей возможной ответственностью и стремится передать подросткам бесценный личный опыт.

– В сегодняшнем мероприятии участвуют четыре команды, – рассказывает подполковник Канатов. – В каждой из них минимальный состав – десять мальчиков и пять девочек. Возраст участников – от 14 лет, но есть и пятиклассники, которые приехали сюда с ознакомительной целью. Дети не только демонстрируют навыки в военно-прикладных дисциплинах, но и участвуют в интеллектуальной игре, творческом конкурсе, состязаются в самой любимой дисциплине – робототехнике. Воспитанники наших клубов придумывают модели роботов, разрабатывают проект и собирают самостоятельно, мы лишь закупаем детали. В каждой команде два-три человека увлекаются этой дисциплиной. В Алматы для них предусмотрено два образовательных кружка. Чтобы открыть класс по робототехнике, требуется от трех до восьми миллионов тенге, поэтому не каждая школа может это себе позволить. Но наши дети очень талантливы, они буквально впитывают на уроках информацию, и прогресс в этом виде колоссальный. По остальным дисциплинам с ними занимаются наши инструкторы. Или дети сами приходят в воинские части, или же наставники, согласно расписанию, посещают школы и колледжи. Есть очень «включенные» учебные заведения, где руководство не ограничивается проведением общих дисциплин, а дополнительно обучает детей скаутской науке, например школа № 78. Их ученики знают, как разжечь огонь, поставить палатку, раздобыть пищу и воду в природных условиях.

– В военно-патриотическом клубе я занимаюсь уже пять лет, – говорит Никита Шеремет, ученик 8-го класса школы № 78. – По достижении призывного возраста хочу служить здесь, в десантно-штурмовой бригаде. Тут я уже был, мне все знакомо и очень нравится и дисциплина, и порядок.

С мальчишками все понятно, военная романтика влечет их с юных лет. Удивительно, но и девочки вторят задорно юным патриотам.

Евгения Даниленко и Богдана Петунова, учащиеся колледжа АКПТиТ (Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий), как только поступили в учебное заведение, сразу же приступили к занятиям в воен­но-патриотическом клубе. Об армии девчонки мечтают с малых лет и дальнейшую жизнь планируют связать с ней. Они совсем не из военных семей, но помимо романтической составляющей понимают, что хорошо обученная армия – надежный защитник страны.

Шестнадцатилетняя Аруназ Герип – участница соревнований. Как и подруги по команде, учится в алматинском транс­портном колледже. На вопрос, как сверстники реагируют на ее увлечение, девушка отвечает: уважают и искренне интересуются ее занятиями. Многие студенты пришли постигать нау­ку любить и защищать Родину, последовав примеру искренней и смелой Аруназ.

– Служить Родине по-настоящему я захотела после занятий в нашем клубе. Раньше серьезно не думала об этом. Но инструкторы, команда, забота, которую мы здесь видим, помогли окончательно сформироваться моему желанию связать свою жизнь с армией, – отмечает она.

Этим детям уже легче и инте­рес­нее идти во взрослый мир. У них свое сформированное сообщество, они чувствуют поддерж­ку и опору, а подросткам это очень важно. На первом месте, по их словам, семья, учеба, спорт, а уж потом гаджеты. И хотя тоже хочется быть в теме современных трендов, в Интернет ребята заходят преимущественно ради учебы.

...Солдаты срочной службы открыли сегодняшнее мероприятие зрелищными показательными выступлениями. На сцене – рукопашный бой! От увиденного захватывало дух. Удары, свист, тяжелое дыхание. С невероятной скоростью десантники словно летали в воздухе.

После красочного военно-спортивного шоу с приветственным словом к участникам состязаний обратился советник командующего Десантно-штурмовыми войсками подполковник в отставке Кабир Наурушев. Он выразил уверенность в том, что с такой подготовкой и искренним интересом ребята вырастут настоящими патриотами, любящими свою страну и способными ее защитить.

Участникам команд предстояло показать все, чему научили их руководители клубов и инструкторы. Весь день дети состязались в стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата, в отработке норматива по надеванию общевойскового защитного костюма. Мальчики подтягивались, девочки выполняли упражнение на пресс. «Отстрелявшиеся» тинейджеры выходили на военный плац, где была выставлена военная техника и оружие, с которыми детям дали возможность ознакомиться поближе. Там же они могли послушать армейские байки –бывалые десантники с радостью «травили» их любознательным подросткам.

По итогам состязаний первое место заняла команда «Жас десантшы» воинской части конаевского гарнизона, на втором месте – команда «Турксиб» алматинской десантно-штурмовой бригады, на третьем – команда «Барыс» полка материально-технического обеспечения. Самые высокие результаты по всем дисциплинам показала команда воинской части 18404 талдыкорганского гарнизона. Она и завоевала главный приз соревнований.

Воспитанница клуба «Турксиб» Амина Дзаурова вступила в воен­но-патриотическое движение «Жас сарбаз» в декабре прошлого года. Благодаря занятиям за сравнительно небольшой срок она добилась отличных результатов в стрельбе и спорте.

– Мы приходим в десантно-штурмовую бригаду имени Райымбек-батыра на занятия ежедневно. Инструкторы обучают нас разборке и сборке стрелкового оружия, основам оказания первой медицинской помощи, ориентированию на местности, укладке парашютов и другим дисциплинам. Нашими успехами гордится вся школа-гимназия № 78, – поделилась Амина.

Военно-патриотический клуб «Турксиб» существует на базе войсковой части 61993 уже около трех лет. Инструктор по стрелковому делу сержант Рамазан Сулейманов с удовольствием занимается с ребятами. По его мнению, интерес к военно-прикладным дисциплинам, во-первых, отвлекает детей от гаджетов, во-вторых, развивает в них такие качества, как уверенность, выносливость и дисциплинированность.

– Молодежь нельзя сейчас оставлять без внимания, последствия могут быть самые непредсказуемые, – говорит сержант Сулейманов. – То, что подростки проявляют интерес к военно-спортивным состязаниям, очень радует. Есть уверенность, что будущее поколение будет превосходить нынешнее. С каждым годом в клубах постепенно усложняются дисциплины, сами дети становятся более развитыми. Некоторые из них с легкостью выполняют взрослые нормативы. Труд в военно-патрио­тическое воспитание вкладывается колоссальный. Есть понимание важности проводимой работы как у командования, так и у учащихся. Часто ребенок, переступая порог клуба, не вполне понимает, зачем он пришел, кто-то за другом пошел, кто-то – от безделья. Но со временем ребята втягиваются, все зависит от инструктора: от того, как он преподает материал, сможет ли развить здоровую конкуренцию и пробудить соревновательный инстинкт, заложенный природой. Нужен наставник, который бы направлял, грамотно идеологию преподносил, а не приходил к детям ради галочки. Работа очень важная и серьезная. Эти дети ведь уже практически боевые единицы – они могут приводить оружие к бою, знакомы с нормативами по защите от радиации, способны преодолевать серьезные дистанции. А главное – достучаться до них легче, чем до сформировавшегося взрослого человека. Навыки, полученные здесь, остаются с ними навсегда. Они и в армии ведут себя иначе, и во взрослой жизни им легче и интереснее.