В Алматы создадут Центр по исследованию редкоземельных металлов с участием Корейского института

Президент

Такая договоренность достигунта в рамках нынешнего визита Президента в Сеул

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев предложил усилить партнерство в сфере критических материалов, выступая на первом саммите «Центральная Азия – Республика Корея», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

– Казахстан располагает значительной ресурсной базой и входит в число мировых лидеров по запасам редкоземельных металлов. Примечательно, что все 10 минералов, отнесенных Кореей к категории стратегических, представлены в минерально-сырьевой базе нашей страны. Сочетание ресурсного потенциала Казахстана и технологических возможностей Кореи открывает широкие перспективы для взаимовыгодного сотрудничества. Приветствую достигнутую в рамках нынешнего визита договоренность о создании в Алматы совместного Центра по исследованию редких и редкоземельных металлов с участием Корейского института содействия технологиям. Нашей целью должно стать выстраивание полного производственного цикла – от исследований и добычи критически важного сырья до глубокой переработки, выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, речь идет о производстве полупроводников, микроэлектроники, аккумуляторов, компонентов для электромобилей и робототехнике. Для практической реализации этой задачи предлагаем создать совместную казахско-корейскую компанию, – отметил он.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах водной безопасности и сохранения экологического баланса в регионе.

– В Казахстане реализуется масштабная модернизация водохозяйственной инфраструктуры. До 2030 года планируем построить 42 новых водохранилища, модернизировать 14,5 тысячи километров оросительных каналов и существенно расширить применение водосберегающих технологий. Изменение климата, дефицит воды и деградация природных экосистем уже сказываются на социально-экономическом развитии Центральной Азии. Поэтому Казахстан высоко ценит готовность Кореи делиться своими передовыми технологиями и практическим опытом в этой важной и чувствительной для нас сфере. В частности, большие перспективы вижу в запуске совместной программы по привлечению корейских технологий водосбережения, цифрового учета воды, развития современной водосберегающей инфраструктуры, – обратил внимание Президент Казахстана.

Глава государства особо отметил значительные достижения стран – участниц саммита в развитии культурно-гуманитарных связей.

– Наши страны связывают братские узы, уходящие в глубь истории. Особую роль в этом играет община корё-сарам, которая стала неотъемлемой частью государств региона и одновременно – надежным мостом дружбы между Центральной Азией и Кореей. Казахстан играет особую роль в сохранении самобытности и культуры корейского народа, обретшего на нашей земле новую Родину. В следующем году исполняется 90 лет со времени переселения корейцев в Центральную Азию. В этой связи предлагаем в следующем году провести специальные мероприятия, посвященные памятному событию. Считаю важным обеспечить запуск программы Central Asia – Korea Future Generation, направленной на расширение молодежных контактов, образовательных и культурных обменов, – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

На саммите также выступили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

#Токаев #Корея #саммит #ЦА #редкоземельные металлы

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