В Алматы стабильная криминогенная обстановка – полиция

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Криминогенная обстановка в Алматы остается стабильной, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-служба ДВД города.
По данным полиции, наблюдается снижение роста преступлений и повышения уровня их раскрытия. Общественная безопасность и профилактика подростковой преступности также обеспечена на должном уровне.
"На долю Алматы приходится 18,2% регистрируемых в республике уголовных правонарушений. Раскрываемость правонарушений по всем линиям повысилась на 4,0%. В частности, раскрываемость особо тяжких преступлений повысилась на 3,0%, тяжких на 8,0%, убийств на 3,4%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 2,8%, разбойных нападений на 3,7%, грабежей на 9,8%, краж чужого имущества на 2,3%, квартирных краж на 4,4%, изнасилований на 6,2%, вымогательств на 10,4%, мошенничеств на 8,4%, хулиганств на 9,5%. Раскрыто ранее совершенных преступлений 3.934, что на 33,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года", – сообщила официальный представитель ДВД майор полиции Салтанат Азирбек.
Вместе с тем в полиции отметили, что с начала года сократилось количество правонарушений по всем линиям убийств, разбоев, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, краж из квартир, изнасилований, завладений транспортным средством без цели хищения, мошенничеств, хулиганства.
"Почти каждый третий грабеж и каждая пятая кража связаны с хищениями сотовых телефонов, в остальных случаях – с имуществом граждан, т.е. автотранспортом, личными вещами, деньгами и так далее. Пресечена преступная деятельность 29 групп, занимавшихся разбойными нападениями, 78 – грабежами, 29 – квартирными кражами, 36 – кражами с автомашин, 43 – хищениями личного имущества в общественных местах, а также 9 групп, промышлявших хищениями и угонами автомашин", – подчеркнула Азирбек.