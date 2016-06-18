Спорт
В Алматы стартовал Кубок Евразии Президента РК по блиц-шахматам
Талгат Исенов
В Алматы стартовал Кубок Евразии Президента РК по блиц-шахматам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов.

Сообщается, что с обращением к гостям и участникам турнира от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выступил аким Алматы Бауыржан Байбек. Руководитель Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов в свою очередь отметил, что проведение подобных международных соревнований стало доброй традицией в общественно-политической и культурной жизни Казахстана.

В турнире принимают участие около 100 шахматистов из 30 стран мира, среди которых – действующая чемпионка мира Хоу Ифань (КНР). Казахстан представляют четыре десятка наших соотечественников. Среди почетных гостей Кубка – многократный чемпион мира Анатолий Карпов, отмечается в информации.

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