В Алматы стартовал Кубок Евразии Президента РК по блиц-шахматам
Талгат Исенов
В Алматы стартовал Кубок Евразии Президента РК по блиц-шахматам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на организаторов.
Сообщается, что с обращением к гостям и участникам турнира от имени Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выступил аким Алматы Бауыржан Байбек. Руководитель Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов в свою очередь отметил, что проведение подобных международных соревнований стало доброй традицией в общественно-политической и культурной жизни Казахстана.
В турнире принимают участие около 100 шахматистов из 30 стран мира, среди которых – действующая чемпионка мира Хоу Ифань (КНР). Казахстан представляют четыре десятка наших соотечественников. Среди почетных гостей Кубка – многократный чемпион мира Анатолий Карпов, отмечается в информации.