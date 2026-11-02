В Алматы стартовала акция «Зеленый двор»: жители могут бесплатно получить до 10 саженцев

Экология

Со 2 ноября жители Алматы могут подать заявки на бесплатное получение до 10 саженцев лиственных деревьев в рамках акции «Зеленый двор», сообщает Kazpravda.kz

Посадочный материал предназначен для озеленения дворов многоквартирных домов и других территорий общего пользования. Об этом сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Участники акции должны взять на себя обязательство по уходу за высаженными деревьями в течение трех лет.

Заявки принимаются со 2 по 15 ноября 2026 года включительно по электронной почте zhasyl.aula2026@mail.ru.

Для участия необходимо указать ФИО, контактные данные, точный адрес предполагаемой посадки и количество необходимых деревьев. Также следует приложить несколько фотографий выбранного участка, желательно панорамных, чтобы специалисты могли оценить место высадки. Заявки без фотографий рассматриваться не будут.

Выдача саженцев запланирована на 21–22 ноября по адресу: ул. Тажибаевой, 155а. После посадки участникам необходимо направить фотоотчет о высаженных деревьях.

Акция не распространяется на жителей участков индивидуального жилищного строительства, расположенных вдоль дорог ИЖС, а также на юридических лиц.

Дополнительную информацию можно получить в отделе мониторинга и управления зеленого фонда управления экологии и окружающей среды Алматы по телефону +7 747 181 06 47 (будние дни с 09:00 до 18:00).

#Алматы #акция #саженцы

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