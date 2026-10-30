В Алматы стартовала подготовка специалистов атомной отрасли

Новый учебный комплекс на базе Института ядерной физики расширит возможности практической подготовки специалистов и станет площадкой для обмена знаниями в Казахстане и Центральной Азии, передает корреспондент Kazpravda.kz

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В Институте ядерной физики состоялось открытие первого в Центральной Азии учебного класса, оснащённого симулятором малого модульного реактора (ММР). Проект направлен на развитие практической подготовки специалистов и укрепление кадрового потенциала Казахстана в сфере мирного использования атомной энергии.

Символическую ленту в честь открытия учебного класса перерезали заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Асет Махамбетов, вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Гульзат Кобенова, генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев, исполнительный директор Международного научно-технического центра Карина Ангелиева, заместитель помощника государственного секретаря США по программам содействия в сфере безопасности Шона Дж. Уилсон и генеральный консул США в Алматы Питер Кауфман.

Проект реализован при поддержке Международного научно-технического центра (МНТЦ), компании Holtec International, WSC Inc., входящей в состав Curtiss-Wright, и казахстанскими партнёрами в рамках программы FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology) Государственного департамента США.

Учебный комплекс создан на основе программной модели реактора SMR-300 компании Holtec International. Симулятор позволит студентам профильных специальностей, инженерам, исследователям и другим специалистам изучать принципы эксплуатации АЭС на базе малых модульных реакторов и их систем, а также отрабатывать предусмотренные программной моделью процедуры управления.

Размещение комплекса в Институте ядерной физики создаёт дополнительные возможности для развития профильных образовательных программ, проведения практических занятий, специализированных курсов и программ повышения квалификации с учётом потребностей атомной отрасли.

Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Асет Махамбетов подчеркнул высокую динамику реализации проекта и обозначил приоритеты дальнейшей работы.

«Казахстан участвует в программе FIRST с 2022 года и является её первым партнёром в Центральной Азии.

Подготовка кадров — это не вспомогательная задача, а один из ключевых элементов атомной политики. Нам предстоит совместно с разработчиками закрепить программы обучения, подготовить сценарии и упражнения, определить порядок практических занятий. Убеждён, что двигаться в этом направлении необходимо последовательно, опираясь на профессиональные стандарты и безусловный приоритет безопасности.

Наряду с исследовательскими реакторами, ускорительными комплексами, Казахстанским материаловедческим токамаком и радиохимическими лабораториями данный симулятор станет ещё одним важным элементом отечественной научно-технологической базы, расширяя возможности практической подготовки специалистов и развития компетенций в области ядерных технологий.

Именно инвестиции в знания и человеческий капитал позволяют превратить международное сотрудничество в долгосрочный результат для нашей страны», — отметил Асет Махамбетов.

«Развитие атомной отрасли — это не только вопрос энергетической безопасности, но и важный стимул для технологического развития страны. Атомная энергетика формирует спрос на высококвалифицированных специалистов, современные инженерные решения, новые материалы и передовые производственные технологии. Её развитие даёт импульс смежным отраслям — машиностроению, электронике, материаловедению и научным исследованиям.

Поэтому сегодня важно не только создавать инфраструктуру для атомной энергетики, но и последовательно готовить кадры, способные работать с высокотехнологичными системами и разрабатывать решения для промышленности будущего. Открытие учебного класса-симулятора — один из практических шагов в этом направлении, позволяющий укрепить связь между образованием, наукой и реальными технологическими задачами атомной отрасли», — отметила вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Гульзат Кобенова.

Институт ядерной физики обладает многолетним значительным опытом в области ядерных исследований, эксплуатации исследовательского реактора ВВР-К и производства радиоизотопов для медицины и промышленности. На базе Института также действуют три учебных центра: по радиационной безопасности, неразрушающим методам контроля и испытаний, а также ядерной физической безопасности. В которых уже было подготовлено более 5 тысяч специалистов для атомной отрасли.

По словам генерального директора Института ядерной физики Саябека Сахиева, размещение симулятора ММР в Институте открывает новые возможности для применения научно-технического потенциала организации в подготовке специалистов атомной отрасли.

«Особенность Института ядерной физики — сочетание на одной площадке научных исследований, эксплуатации исследовательского реактора ВВР-К и производства радиоизотопов для медицины и промышленности. Это позволяет нам передавать слушателям практический опыт работы с ядерными технологиями. В этой сфере точность, ответственность и культура безопасности имеют ежедневное значение.

Учебный класс с симулятором SMR-300 дополнит эту среду: слушатели смогут изучать поведение реакторных систем и отрабатывать предусмотренные программной моделью процедуры управления, а специалисты Института — объяснять физические процессы, опираясь на собственный опыт эксплуатации исследовательских установок.

Важным дополнением к учебной инфраструктуре стало новое общежитие Института, введённое в эксплуатацию в 2026 году, — первое общежитие, построенное для научно-исследовательских институтов Казахстана за годы независимости страны. Возможность размещения иногородних участников создаёт условия для проведения продолжительных учебных курсов и стажировок, в том числе на базе нового класса-симулятора, а также для приёма специалистов из других регионов Казахстана и зарубежных стран.

Мы рассматриваем эту площадку как возможность для совместной работы студентов, преподавателей, инженеров и исследователей Казахстана, а в перспективе — и стран Центральной Азии. Благодарим международных и казахстанских партнёров за вклад в реализацию проекта в рамках программы FIRST», — отметил Саябек Сахиев.

«Казахстан, где расположена штаб-квартира МНТЦ, уже много лет занимает центральное место в нашей миссии — ставить науку на службу миру и развитию. Как партнёр по реализации, МНТЦ сегодня с гордостью отмечает успешное завершение этого проекта, ставшее возможным благодаря напряжённой работе всех партнёров и поддержке правительства США в рамках программы FIRST. Этот учебный класс-симулятор в Институте ядерной физики станет региональной площадкой подготовки кадров и обмена знаниями, где будет учиться новое поколение специалистов Казахстана и Центральной Азии», — отметила исполнительный директор МНТЦ Карина Ангелиева.

Открытие учебного класса в Алматы стало частью международных усилий по развитию кадрового потенциала для ответственного использования технологий малых модульных реакторов. Аналогичные учебные центры с симуляторами ММР при поддержке программы FIRST были открыты в Румынии в мае 2023 года и в Гане в январе 2025 года.

«Этот симулятор — инвестиция в людей, — заявила заместитель помощника госсекретаря Уилсон. — Для реализации программы развития ядерной энергетики необходимы квалифицированные операторы, инженеры, специалисты регулирующих органов, а также специалисты по безопасности, которые досконально знают технологию. Соединённые Штаты гордятся тем, что поддерживают Казахстан в развитии его будущего в сфере мирного использования атомной энергии».

Новый учебный класс в Алматы станет площадкой для практической подготовки квалифицированных специалистов, развития международного сотрудничества и обмена опытом между странами Центральной Азии, внося вклад в формирование кадровой основы для ответственного развития атомной отрасли.