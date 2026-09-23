В Алматы стартовало обучение первого набора бакалавриата inVision U

В этом году в рамках проекта начали обучение 112 студентов

Фото организаторов

В Алматы прошел международный inVision U Forum, посвященный тому, как меняется лидерство в эпоху искусственного интеллекта. Форум собрал представителей академического сообщества, бизнеса, общественных организаций и студентов, которые обсудили влияние AI на образование, рынок труда и требования к будущим специалистам, сообщает Kazpravda.kz

Главным вопросом форума стал: как меняется лидерство, когда мы работаем вместе с AI – и что это значит для тех, кого мы учим сегодня?

В обсуждении приняли участие основатель inVision U и inDrive Арсен Томский, министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова, общественный деятель Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в дискуссии приняли участие профессор Kellogg School of Management Брайан Уцци, директор программ лидерства MBZUAI Вадиа Айт Хамза, HR директора Индира Аширова (Halyk Bank) и Вера Соломатина (inDrive), издатель и медиаменеджер Арманжан Байтасов и другие. Послушать спикеров из США, ОАЭ и Нидерландов и местных экспертов пришли более 400 человек.

Форум прошел в начале нового учебного года в inVision U. В этом году 112 студентов начали обучение по программам бакалавриата и Foundation. Первый набор бакалавриата полностью обучается на гранте.

«Сегодня нам нужны лидеры, которые не просто умеют пользоваться искусственным интеллектом, а сохраняют самостоятельность мышления, умеют принимать решения и брать на себя ответственность. Это должны быть подготовленные, сильные, интеллектуально развитые и компетентные люди. Думаю, именно таких лидеров и будет формировать inVision U – давать молодым людям знания и инструменты, которые позволят им в будущем влиять на развитие общества», – отметил Маулен Ашимбаев, выступая на форуме.

Запуск бакалавриата стал новым этапом развития образовательной инициативы Арсена Томского. Программа сочетает междисциплинарное академическое образование с практическим решением реальных задач и направлена на развитие критического мышления, лидерских навыков и способности действовать в условиях неопределенности.

Именно эти вопросы стали связующим звеном между образовательной программой и форумом: пока студенты начинают обучение, исследователи, преподаватели и практики обсуждают, какие знания и навыки будут необходимы следующему поколению лидеров в мире, где AI становится частью повседневной работы.