В Алматы стартует первый открытый чемпионат РК по триатлону

Фото пресс-службы Казахстанской федерации триатлона
28 августа 2016 года на Капчагайском водохранилище состоится первый открытый чемпионат Республики Казахстан по триатлону среди профессионалов и любителей ALTYN ADAM TRIATHLON 2016, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации триатлона.
Участие в соревнованиях могут принять все желающие любители триатлона. По итогам чемпионата спортсмены, показавшие лучший результат, войдут в состав сборной Казахстана.
Уже сейчас на официальном сайте федерации www.triathlon.kz открыта регистрация на дистанции SUPERSPRINT, SPRINT и OLYMPIC.
ALTYN ADAM TRIATHLON 2016 – это отличный шанс познакомиться со звездами спорта, получить новые знания и мощный заряд энергии для новых побед.
Президент Казахстанской федерации триатлона Муратхан Токмади отметил, что 28 августа – знаменательный день для всех нас – как для любителей, так и для профессионалов. Обычно к нам приезжают спортсмены из соседних стран, а в этот раз мы ждем на наши старты Paul Amey, 3-кратного чемпиона мира по триатлону ITU. С более продвинутыми триатлетами планируется совместный сбор с легендарным Крисом Маккормаком. Таким образом, триатлон становится одним из действенных инструментов развития въездного туризма и популяризации туристического бренда Алматы.
“На данный момент основная задача КФТ – выявить потенциально сильных спортсменов и обеспечить качественную подготовку к международным соревнованиям и мировым первенствам. Впереди – Олимпийские игры-2020, где наша сборная уже должна быть и биться за высший пьедестал почета. Мы все настроены только на победу", – подчеркнул вице-президент КФТ Гаджи Гаджиев.
Напомним, старт чемпионата РК по триатлону среди любителей и профессионалов ALTYN ADAM TRIATHLON 2016 будет дан 28 августа 2016 года в 8.00 утра на территории отеля "Ривьера".