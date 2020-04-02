В "Алматы су" опровергли рассылку об отключении воды в городе на дезинфекцию
Екатерина Елисеева
В социальных сетях и мессенджерах распространяют сообщение о том, что в Алматы водоканал закроют на четыре дня для дезинфекции, и что якобы необходимо запасаться и набирать воду. В свою очередь пресс-служба ГКП "Алматы су" опровергла эту информацию, передает Kazpravda.kz.
"Услуги водоснабжения в Алматы осуществляются бесперебойно. Информация, распространяемая через мессенджер WhatsApp о якобы отключении водоснабжения на четыре дня, не соответствует действительности. Отключение в указанный период не планируется. Информацию о планируемых работах на сетях водоснабжения жители города всегда могут проверить на специальном сайте компании - almatysu.kz", – говорится в сообщении.
Отметим, что в начале февраля ВОЗ назвала распространение фейков о коронавирусе "инфодемией". Ознакомиться с самыми распространенными случаями дезинформации можно здесь.