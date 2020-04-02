Общество
В "Алматы су" опровергли рассылку об отключении воды в городе на дезинфекцию
Екатерина Елисеева
В социальных сетях и мессенджерах распространяют сообщение о том, что в Алматы водоканал закроют на четыре дня для дезинфекции, и что якобы необходимо запасаться и набирать воду. В свою очередь пресс-служба ГКП "Алматы су" опровергла эту информацию, передает Kazpravda.kz.

"Услуги водоснабжения в Алматы осуществляются бесперебойно. Информация, распространяемая через мессенджер WhatsApp о якобы отключении водоснабжения на четыре дня, не соответствует действительности. Отключение в указанный период не планируется. Информацию о планируемых работах на сетях водоснабжения жители города всегда могут проверить на специальном сайте компании - almatysu.kz", – говорится в сообщении.

Отметим, что в начале февраля ВОЗ назвала распространение фейков о коронавирусе "инфодемией". Ознакомиться с самыми распространенными случаями дезинформации можно здесь.

Популярное

Все
Мать с двумя маленькими детьми насмерть сбили в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 апреля
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Пасхой
Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих – глава Сената
Маршрутка вылетела с трассы в СКО, погибла 16-летняя студентка
Армейские борцы стали чемпионами и призерами чемпионата Азии
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
Тайсон Фьюри завершил карьеру после победы над Уайтом
Армейская спортсменка стала двукратной чемпионкой Азии по женской борьбе
Вице-премьеры Казахстана и Кыргызстана ознакомились с ходом реализации ИТЛК
Министр информации встретился с жителями Талгара
ВОЗ сообщила об остром гепатите неизвестного происхождения у детей в 12 странах
Закон Республики Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Беспрецедентное для Казахстана судебное решение вынесли в ЗКО
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Какие риски несет переход к новой системе управления жилым фондом в Казахстане
Жительницу Лисаковска нашли убитой в её квартире
Сотрудника районного суда в Алматы подозревают во взяточничестве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 апреля
Роналду сообщил о смерти сына
Продолжает ли COVID-19 угрожать Казахстану – интервью с Ералы Тугжановым
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Пошел на обгон: 80-летний водитель спровоцировал смертельное ДТП в Алматинской области
Глава Народной партии Казахстана высказался о новых политических реформах Токаева
Субсидирование ипотеки планируют внедрить в Казахстане
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Масштабный пожар уничтожил более 300 участков в садоводствах Павлодара
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?

Читайте также

Общество
Назван регион - лидер Казахстана по индексу старения
Общество
Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан
Сенат , Общество
Пасха вселяет радость и надежду в сердца верующих – глава С…
Президент , Общество
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с П…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]