В Алматы тестируют цифровой учет тренировок

В Специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва №2 начали пилотное внедрение платформы Jump для цифрового учета посещаемости тренировок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С помощью платформы тренеры смогут отмечать присутствие воспитанников через динамический QR-код. Если у ребенка нет телефона, это сможет сделать тренер через приложение. Родители, в свою очередь, смогут проверять, посетил ли ребёнок занятие. Jump также позволяет вести расписание, списки групп и электронный табель посещаемости.

Система учитывает время и место тренировки, а также принадлежность спортсмена к группе. Разработка платформы ведется бесплатно в рамках социальной ответственности бизнеса. По итогам тестирования рассмотрят возможность внедрения Jump в других спортивных школах Алматы.