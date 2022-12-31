В Алматы торжественно завершился чемпионат мира по шахматам (видео)

У казахстанцев есть повод для гордости!

Фото пресс-службы акимата Алматы

В Алматы прошла торжественная церемония закрытия чемпионата мира по шахматам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-служба акимата города.

Участие в мероприятии приняли исполнительный директор ФИДЕ Виорел Бологан, аким Алматы Ерболат Досаев, президент Казахстанской федерации шахмат Галим Хусаинов и др.

Золотую медаль по рапиду выиграл действующий чемпион мира Магнус Карлсен. Второе место занял немецкий шахматист Винсент Кеймер, а бронзу получил участник из США Фабиано Каруоно

Серебряную медаль по рапиду среди женщин завоевала Динара Садвакасова, чемпионом мира стала участница из Китая Тань Чжунъи, бронзу получила шахматистка из Индии Шри Савита. Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик вошла в топ-5 по рапиду.

Чемпионом открытого турнира по блицу стал Магнус Карлсен (Норвегия). Серебро взял Фабиано Каруано (США). Бронзу получил Хаик Мартиросян (Армения).

В женской части соревнований чемпионский титул завоевала казахстанка Бибисара Асаубаева. Второе место досталось Хампи Конеру (Индия), Третье - Полине Шуваловой (ФИДЕ).