Во всех районах Алматы продолжается экологическая акция «Алматы — чистый воздух». Специалисты посещают объекты малого и среднего бизнеса, включая кафе, шашлычные и другие заведения, чтобы разъяснить новые требования по снижению вредных выбросов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

Как сообщили в Управлении экологии и окружающей среды Алматы, специалисты посетили несколько заведений. Их владельцам разъяснили необходимость перехода с угля и дров на газовое или электрическое оборудование.

При сжигании твердого топлива в атмосферу попадают дым, сажа и вредные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье жителей близлежащих домов.

Согласно санитарным правилам, в заведениях общественного питания, расположенных в жилых и других зданиях, не допускается использование мангалов и тандыров на твердом топливе. Для приготовления пищи предусмотрено газовое и электрическое оборудование, а также вытяжные системы с фильтрацией дыма и запахов.

Дополнительные ограничения установлены Правилами охраны атмосферного воздуха, утвержденными маслихатом Алматы 30 декабря 2025 года. Они предусматривают отказ от использования твердого и жидкого топлива для производственных нужд в газифицированных районах зон с низким уровнем выбросов (LEZ). Соответствующие положения вступают в силу в январе 2027 года, а в части LEZ начнут применяться после принятия постановления акимата Алматы об установлении постоянных границ зоны.

Предпринимателям рекомендовали до конца текущего года перейти на природный газ и обеспечить соблюдение экологических требований. Акция «Алматы — чистый воздух» продолжается во всех районах города.