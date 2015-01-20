В Алматы уточнили бюджет на 2015 год

Экономика
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Ксения Воронина
Фото с сайта voxpopuli.kz
В Алматы уточнили бюджет на 2015 год в размере 434 млрд 497 млн 412,3 тысяч тенге. Об этом сообщили в ходе внеочередной XXXV сессии Маслихата V созыва, с участием акима города Ахметжана Есимова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акима города Алматы.

Ахметжан Есимов отметил, что по итогам прошлого года в Алматы была сохранена положительная динамика по всем показателям. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в мире, в  мегаполисе был утвержден "Антикризисный план на 2015–2017 годы".

"Прошлый год завершили успешно. В этом году по вышеназванным причинам могут быть сокращения бюджета. Мы сейчас провели оптимизацию на сумму порядка 3,3 млрд тенге. С другой стороны, есть резервы для пополнения местного бюджета. Они отражены в Антикризисной программе. И наша задача их сполна реализовать", – сказал градоначальник.

В ходе рассмотрения вопроса об утверждении схемы управления городом, в базовую структуру местного исполнительного органа Алматы, в соответствии с постановлением Правительства № 1397 от 29 декабря 2014 года, включены 3 управления – Управление государственного архитектурно- строительного контроля, Управление по контролю за использованием охраны земель и Управление сельского хозяйства.

"В августе Президент поставил задачу по децентрализации власти, по передаче некоторых функций и полномочий в местные органы. ГАСК у нас был, но подчинялся министерству, теперь его передают нам. Аналогичная ситуация по управлению земельной инспекции и по управлению сельского хозяйства. То, что было, переподчинили от центральных местным исполнительным органам", – отметил Ахметжан Есимов.

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