В Алматы увеличат количество павильонов стабфонда

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Решением акимата южной столицы в 2016–2017 годах количество павильонов стабилизационного фонда будет увеличено до 70, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу управления сельского хозяйства Алматы.
В прошлом году было реализовано 6,3 тыс. тонн продукции стабфонда. Цены реализованных товаров в среднем были ниже рыночных на 15–20%.
"Согласно договору, СПК "Алматы" исполнил свои обязательства и осуществил возврат в бюджет суммы в размере 1 167 миллионов тенге, ранее выделенных для формирования стабфонда. В декабре 2015 был подписан аналогичный договор с выделением соответствующих денежных средств для формирования стабилизационного фонда в 2016–2018 годах", – отметили в ведомстве.
Отметим, что в целях эффективной организации деятельности стабфонда акимат города принял решение о модернизации действующих павильонов с использованием механизма государственно-частного партнерства. СПК "Алматы" привлек инвестора, который профинансирует реконструкцию действующих и строительство новых павильонов, увеличив их число до 70.
Добавим, стабилизационный фонд представляет собой оперативный запас основных продовольственных товаров, таких как плодоовощная продукция, бакалея, за исключением зерна. Стабилизационный фонд нацелен на оказание регулярного воздействия на продуктовый рынок, обеспечение продовольственной безопасности, недопущение резких колебаний цен и дефицита продуктов питания. Реализация производится посредством собственной торговой сети СПК "Алматы", состоящей из 28 павильонов во всех районах города, 6 автолавок и 1 оптового склада. В отдельных случаях продукция стабфонда отпускается на продовольственных ярмарках и в торговых сетях.