В зимнем сезоне 2026–2027 годов в Алматы планируют открыть 19 катков под открытым небом. Площадки появятся во всех восьми районах города, 12 из них будут бесплатными.

Фото: акимат Алматы

Катки разместят в парках, возле крупных спортивных арен, торговых центров и в жилых микрорайонах. Их общая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

В этом сезоне пять бесплатных катков впервые оборудуют на территории Flow Park, Алматинского ипподрома, школы № 221 в микрорайоне Шугыла, парка имени Сакена Сейфуллина и комплекса лыжных трамплинов «Сункар».

Где откроют катки:

Алатауский район - «Алматы Арена».

Алмалинский район - территория КБТУ.

Ауэзовский район - Family Park.

Бостандыкский район - парк Фонда Первого Президента на улице Ганди, Flow Park, комплекс лыжных трамплинов «Сункар», Esentai Mall, Villa Boutiques & Restaurants и MEGA Alma-Ata.

Жетысуский район - Алматинский ипподром и Kokjiek Garden в микрорайоне Кокжиек.

Медеуский район - парк «Терренкур», «Халык Арена», парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев, Dostyk Plaza, конный клуб Haragun и Центральный парк культуры и отдыха.

Наурызбайский район - школа № 221 в микрорайоне Шугыла.

Турксибский район - парк имени Сакена Сейфуллина.

Открытие ледовых площадок запланировано на декабрь, однако точная дата будет определена в зависимости от погодных условий.

Бесплатные катки будут работать ежедневно с 10:00 до 23:00, включая выходные и праздничные дни. На каждой площадке предусмотрено четыре сеанса массового катания по 2,5 часа. Время работы: 10:00–12:30; 13:30–16:00; 17:00–19:30; 20:30–23:00.

В перерывах между сеансами лёд будут готовить к следующему катанию. На бесплатные площадки можно прийти со своими коньками или взять их напрокат за отдельную плату. Стоимость проката будут устанавливать обслуживающие организации.