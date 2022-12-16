В Алматы возложили цветы к монументу Независимости (видео)

В церемонии приняли участие жители города, ветераны, представители общественных организаций.
Сегодня в Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу Независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал Новости акимата Алматы.
Аким Алматы Ерболат Досаев, ветераны, представители общественных организаций, этнокультурных объедений, участники декабрьских событий 1986 года пришли возложить цветы к монументу "Тәуелсіздік".
Поводом, как известно, стала 31-я годовщина со дня обретения независимости.
Участники почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости государства.
Церемония завершилась исполнением государственного гимна военно-духовым оркестром и солдатами Алматинского регионального гарнизона Гимна Республики Казахстан.