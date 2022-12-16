В Алматы возложили цветы к монументу Независимости (видео)

Фото: telegram-канал Новости акимата Алматы

Сегодня в Алматы состоялась торжественная церемония возложения цветов к монументу Независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на telegram-канал Новости акимата Алматы.

Аким Алматы Ерболат Досаев, ветераны, представители общественных организаций, этнокультурных объедений, участники декабрьских событий 1986 года пришли возложить цветы к монументу "Тәуелсіздік".

Поводом, как известно, стала 31-я годовщина со дня обретения независимости.

Участники почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни на пути к независимости государства.

Церемония завершилась исполнением государственного гимна военно-духовым оркестром и солдатами Алматинского регионального гарнизона Гимна Республики Казахстан.