В Алматы впервые имплантировали искусственный левый желудочек сердца

Здравоохранение

До настоящего времени такие операции в Казахстане выполняли лишь на базе ННКЦ в Астане.

Фото: Kazpravda.kz

В НИИ кардиологии и внутренних болезней впервые в Алматы 60-летнему пациенту имплантировали LVAD – механическое вспомогательное устройство левого желудочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«Имплантируемый сердечный насос помогает сердцу прокачивать кровь по организму и облегчает симптомы ХСН. Для некоторых пациентов - это единственный шанс продлить жизнь», – рассказала председатель правления НИИ Роза Куанышбекова.

По ее словам, миниатюрный насос размером с обычную батарейку и двумя трубками, одна из которых соединяется с аортой, а другая с левым желудочком сердца, выполняет функцию левого желудочка. LVAD дает возможность прожить дольше, вернуться к прежнему образу жизни и улучшить ее качество. Единственное отличие пациента с искусственным сердцем от других людей – у него не будет пульса.

«Данную операцию кардиохирурги нашей клиники провели совместно с коллегами из Национального научного кардиохирургического центра города Астана. Мы проводим все виды высокотехнологических операций на сердце. В будущем планируем расширять и дальше внедрять новые современные методы лечения патологии сердца», – отметила профессор.

«Показания к имплантации вспомогательного механического устройства – это тяжелые пациенты, которым не могут помочь другие виды лечения, такие, как шунтирование, протезирование клапанов, имплантация кардиостимулятора или медикаментозное лечение», – добавил заведующий кардиохирургическим отделением НИИ Рустем Тулеутаев.

60-летний Гаппар Калиев из Алматинской области страдал дилатационной кардиомиопатией, пароксизмальной рецидивирующей желудочковой тахикардией, ХСН с фракцией выброса всего 23%. В 2020 году ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. У него также были сопутствующие заболевания и преддиабет. Операция прошла успешно. Сейчас пациент чувствует себя хорошо: прошли отеки, одышка, головные боли, спит – до операции он не мог спать.

«Я очень благодарен врачам», – поделился пациент.

Следует отметить, что после операции необходима поддержка и помощь семьи, он сам и его родные должны строго следовать правилам, в которые входит ежедневный приём лекарств и регулярный медицинский уход.

В Казахстане программа по механической поддержке сердца внедрена на базе ННКЦ в Астане. Теперь имплантацию LVAD будут делать и в южной столице.

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